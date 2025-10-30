Menü Suche
Überraschender Korb für Messi

von Aaron Schlütter - Quelle: Thmanya
Lionel Messi im Trikot von Inter Miami @Maxppp

Laut einem saudi-arabischen Funktionär wäre Lionel Messi (38) gerne in die Saudi Pro League gewechselt – doch kassierte einen Korb. In einem Podcast des saudischen Medienunternehmens ‚Thmanya‘ verriet Abdallah Hammad, Geschäftsführer der Mahd Academy for Talent Development: „Messis Team kontaktierte mich während der Klub-Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer. Er wollte während der viermonatigen Pause der amerikanischen Liga in Saudi-Arabien spielen, um sich auf die Weltmeisterschaft 2026 vorzubereiten.“

In der Wüste sei die Idee des achtfachen Ballon d’Or-Gewinners jedoch nicht auf Gegenliebe gestoßen. „Ich unterbreitete dem Minister den Vorschlag, aber er weigerte sich, Messi für nur vier Monate kommen zu lassen. Damit war die Sache erledigt. Er sagte, die saudische Liga sei kein Trainingslager“, erklärte Hammad.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
