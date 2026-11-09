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Premier League

Alisson formuliert klaren Wunsch

von Dominik Sandler
1 min.
Alisson Becker im Trikot des FC Liverpool @Maxppp

Der FC Liverpool kann wohl auch in der kommenden Saison auf Stammtorhüter Alisson setzen. Nach dem Sieg über Crystal Palace am Sonntag hat der 34-Jährige deutlich über seinen Wunsch, bei den Reds zu verlängern, gesprochen: „In meinem Kopf hängt es von vielen Aspekten und verschiedenen Situationen ab, aber mein Wille ist, zu bleiben. Ich bin hier glücklich, meine Familie ist hier glücklich und ich bin immer noch hungrig nach Titeln und guten Leistungen.“

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Der Vertrag des Brasilianers läuft Ende Juni aus, aktuell werden Gespräche zwischen Spieler- und Vereinsseite geführt. Am vergangenen Wochenende hatte sich Trainer Andoni Iraola für einen Verbleib seiner Nummer eins eingesetzt. In den vergangenen Monaten wurde Alisson immer wieder mit Juventus Turin in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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