Dresden vor Akoto-Verpflichtung

Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden steht vor der fünften Neuverpflichtung für die kommende Saison. Laut der ‚Bild‘ holen die Sachsen Michael Akoto von der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05 an Bord. Der 23-Jährige kostet keine Ablöse, da sein Vertrag bei den Rheinhessen ausläuft.

Im Mainzer Regionalligateam war Akoto Leistungsträger und bestritt in der abgelaufenen Saison 25 Pflichtspiele (zwei Treffer). Nach den Abgängen von Julius Kade, Marco Hartmann und Maximilian Großer soll Akoto in die Bresche springen, da der Rechtsfuß sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Abwehrzentrale spielen kann.