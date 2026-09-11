HSV-Neuzugang fällt aus

Der Hamburger SV muss beim anstehenden Bundesliga-Spiel am Sonntag (15:30 Uhr) gegen RB Leipzig auf Sebastiaan Bornauw (27) verzichten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, fällt der Defensivspieler mit muskulären Problemen aus.

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Bornauw wurde Mitte August von Leeds United ausgeliehen und ist im Volksparkstadion als neuer Abwerhchef eingeplant. Bei der desaströsen 0:5-Heimklatsche gegen Mainz 05 lieferte der Belgier eine schwache Partie ab und zog sich die Muskelverletzung zu.