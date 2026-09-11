Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

HSV-Neuzugang fällt aus

von Remo Schatz
Sebastiaan Bornauw im HSV-Trikot @Maxppp
RB Leipzig Hamburg

Der Hamburger SV muss beim anstehenden Bundesliga-Spiel am Sonntag (15:30 Uhr) gegen RB Leipzig auf Sebastiaan Bornauw (27) verzichten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, fällt der Defensivspieler mit muskulären Problemen aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bornauw wurde Mitte August von Leeds United ausgeliehen und ist im Volksparkstadion als neuer Abwerhchef eingeplant. Bei der desaströsen 0:5-Heimklatsche gegen Mainz 05 lieferte der Belgier eine schwache Partie ab und zog sich die Muskelverletzung zu.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Hamburg
Sebastiaan Bornauw

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Hamburg Logo Hamburger SV
Sebastiaan Bornauw Sebastiaan Bornauw
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert