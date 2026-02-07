Verlängerung? Brooks bringt sich in Stellung

Innenverteidiger John Brooks will die Fußballschuhe noch nicht an den Nagel hängen. Im Interview mit der ‚Bild‘ sagte der 33-Jährige: „Ich habe Lust, Fußball zu spielen. Das merke ich jeden Tag. Gerade nach so einer langen Phase, in der ich es nicht machen konnte. Ich bin total heiß auf Fußball.“ Der Vertrag bei Hertha BSC läuft im kommenden Sommer aus, eine Verlängerung ist für den US-Nationalspieler noch nicht vom Tisch.

„Das klingt wie eine Phrase, aber ich habe mich bisher nur damit beschäftigt, mich in die beste Verfassung zu bringen, um meinem Team auf dem Platz zu helfen. Daran arbeite ich täglich hart. Der Rest wird sich zeigen“, so Brooks. Seit seiner Rückkehr nach Berlin vor eineinhalb Jahren hat der Linksfuß permanent mit Verletzungen zu kämpfen und noch kein einziges Spiel bestritten. Am vergangenen Sonntag stand Brooks beim 2:2 gegen den SV Darmstadt erstmals im Kader, gegen die SV Elversberg winken am morgigen Samstag (13:30 Uhr) die ersten Minuten.