Fünfjahreswertung: Bundesliga hinkt hinterher

Englands Premier League bleibt in der UEFA-Fünfjahreswertung das Maß aller Dinge. Die niederländische Eredivisie hat sich dafür die Führung in der Saisonwertung, die ebenfalls in englischer Hand lag, zurückerobert. Unter anderem Mario Götzes PSV Eindhoven bescherte mit acht Toren gegen Kopenhagen (4:4, 4:0) Zähler in der Conference League.

Keine weiteren Punkte wird in dieser Saison Russland sammeln. Die Vereine aus der Premjer-Liga wurden nach Beginn von Wladimir Putins Ukraine-Krieg aus allen UEFA-Wettbewerben verbannt. Entsprechend musste RB Leipzig in der Europa League nicht gegen Spartak Moskau antreten, konnte aber auch keine Matchpunkte für die Fünfjahreswertung sammeln.

Eintracht Frankfurt dagegen wurde für den hart erkämpften Triumph über Betis Sevilla belohnt, Bayer Leverkusen blieb in zwei Spielen gegen Atalanta Bergamo ohne Punkte. In der Champions League hält nur noch der FC Bayern die deutsche Fahne hoch, gab sich gegen Salzburg nach einem 1:1 im Hinspiel beim 7:1 vor heimischer Kulisse dann keine Blöße mehr.

UEFA-Fünfjahreswertung

(in Klammern das Streichergebnis)

1 England 102.926 (20.071)

2 Spanien 94.141 (19.714)

3 Italien 75.473 (17.333)

4 Deutschland 72.641 (9.857)

5 Frankreich 58.915 (11.500)

6 Portugal 52.882 (9.666)

7 Niederlande 47.500 (2.900)

8 Österreich 38.850 (9.750)

9 Schottland 35.500 (4.000)

10 Russland 34.482 (12.600)

Saisonwertung 2021/22

1 Niederlande 17.400

2 England 17.285

3 Frankreich 17.250

4 Spanien 16.428

5 Italien 14.285

6 Deutschland 13.642

7 Portugal 12.416

8 Österreich 10.400

9 Serbien 9.500

10 Griechenland 8.000

Stand: 17. März 2022