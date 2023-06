Neuer Bayern-Sechser: Wird es am Ende Höjbjerg?

Declan Rice (24) hätte man gerne gehabt, bei Sofyan Amrabat (27) fehlt auf sportlicher Ebene die letzte Überzeugung und Moisés Caicedo (21) kostet trotz geringer internationaler Erfahrung eine Stange Geld, tendiert zudem stark zum FC Chelsea.

Nennt man das Kind beim Namen, kommt der FC Bayern auf der Suche nach einem neuen Sechser nicht so richtig von der Stelle. Neu in der Verlosung ist nun der Name Pierre-Emile Höjbjerg. Die Personalie diskutierte der Sport-Ausschuss des Rekordmeisters nach Informationen des ‚Bild‘-Podcasts ‚Bayern Insider‘ am vergangenen Dienstag. Die Folge: Bayern zeige Interesse an dem 27-jährigen Mittelfeldspieler von Tottenham Hotspur.

Bayern-Gen vorhanden

In München ist Höjbjerg ein alter Bekannter. 2012 war der Däne aus der Jugend von Bröndby IF in die zweite Mannschaft der Bayern gewechselt, hinterließ Eindruck und schaffte den Sprung ins Bundesligateam. Dort allerdings konnte sich der Rechtsfuß gegen die starke Konkurrenz nicht nachhaltig durchsetzen. 25 Einsätze später ging es auf Leihbasis zu Schalke 04 und direkt im Anschluss in die Premier League zum FC Southampton.

In England hat sich Höjbjerg inzwischen zum gestandenen Profi entwickelt. Der 65-fache Nationalspieler geht keinem Zweikampf aus dem Weg, bringt aber auch ein feines Füßchen mit. Was ihm fehlt, ist die letzte Dynamik. Und genau an dieser Stelle weist auch Joshua Kimmich (28) gewisse Defizite auf. Deshalb soll ihm eigentlich ein bestenfalls sehr athletischer Sechser zur Seite gestellt werden.

Vertraglich gebunden ist Höjbjerg an die Spurs noch bis 2025. Führt man sich zudem vor Augen, dass die Londoner in der kommenden Saison weder in der Champions- noch in der Europa League an den Start gehen werden, dürfte der robuste Rechtsfuß verfügbar sein. Ob er wirklich dem Idealbild der gesuchten Verstärkung entspricht, steht jedoch auf einem anderen Blatt.