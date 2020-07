Norwich holt Hannovers Soto

Die Zukunft von Sebastian Soto liegt in England. Wie Premier League-Absteiger Norwich City verkündet, hat der US-amerikanische U23-Nationalspieler einen bis 2023 datierten Vertrag unterschrieben. Da sein Vertrag bei Hannover 96 ausgelaufen ist, wird keine Ablöse fällig.

Soto, der am heutigen Dienstag seinen 20. Geburtstag feiert, war 2018 zu den Niedersachsen gewechselt und erarbeitete sich schnell den Ruf als großes Talent. Sportlich überzeugen konnte der Stürmer bei 96 aber nie – auch, weil er aufgrund von Ärger um eine mögliche Vertragsverlängerung bei den Klubbossen in Ungnade gefallen war.

👋 Hello, Soto! 👋@USMNT youth international Sebastian Soto has joined the Canaries on a deal until 2023! 👊