Jesse Marsch hat gegen den FC Bayern ausgeteilt. Das Medium ‚OneSoccer‘ zitiert Kanadas Nationaltrainer: „Ich habe nicht den Eindruck, dass der FC Bayern sich auch nur einen Dreck für die kanadische Nationalmannschaft interessiert – und das, obwohl ich einige Leute dort kenne und weiß, wie die Deutschen mit der Nationalmannschaft umgehen, vor allem, wenn es nicht die deutsche Nationalmannschaft ist.“

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„Ich mag den FC Bayern, aber ich möchte, dass sie wissen: Nur weil wir aus Kanada kommen, heißt das nicht, dass wir keine Ahnung haben und ein Haufen Idioten sind“, betont Marsch weiter. Der frühere Trainer von RB Leipzig stellt klar: „Wir wollen das Beste für Alphonso Davies, für den FC Bayern München – und für die Beziehungen.“

Während der vergangenen Länderspielreise war Davies bei Kanadas Partie in Guatemala (3:2) nach nur wenigen Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt worden. Die Münchner teilten zum Wochenstart mit, dass der 26-Jährige einen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel erlitten hat und vorerst ausfällt. Am heutigen Freitag trainierte der Linksverteidiger wieder individuell auf dem Platz.

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Brisante Vorgeschichte

Zwischen Bayern und Kanada kriselt es schon länger. Im März 2025 kam es zum Disput, nachdem sich Davies im unbedeutenden Spiel um Platz drei der Concacaf Nations League einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Dieser wurde erst später in München festgestellt, der Verband hatte zunächst noch Entwarnung gegeben.

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Bayerns Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen bezeichnete den kanadischen Fußballverband damals als „unverantwortlich“, schließlich könne es nicht sein, dass eine so schwere Verletzung nicht diagnostiziert wird und der Spieler damit auf einen Zwölf-Stunden-Flug geschickt wird.