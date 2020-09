Real: So teuer ist Bale

Real Madrid will Gareth Bale auch in diesem Sommer nicht ablösefrei ziehen lassen. Obwohl der Waliser in den Planungen von Coach Zinedine Zidane keine Rolle mehr spielt, soll er laut der ‚Mundo Deportivo‘ 25 Millionen Euro kosten. Die Königlichen selbst hatten vor sieben Jahren 101 Millionen Euro für den Linksfuß investiert.

Zidane soll Bale zuletzt deutlich zu verstehen gegeben haben, dass er unter ihm nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Ob sich für den aufgerufenen Preis ein Abnehmer findet, ist aber zweifelhaft. Denn der 31-Jährige kassiert darüber hinaus ein fürstliches Gehalt von geschätzten 15 Millionen Euro in Madrid. Und Bales Vertrag ist noch bis 2022 datiert.