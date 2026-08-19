Maulwurf-Verdacht beim FC Bayern

Der mögliche Rauswurf von Nils Schmadtke beim FC Bayern hat einen brisanten Hintergrund. Wie ‚Sport1‘ berichtet, „machen bestimmte Entscheider im Klub die Scouting-Abteilung dafür verantwortlich, dass immer wieder Personalplanungen des Klubs an die Öffentlichkeit gelangen.“

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Leiter der Scoutingabteilung ist Schmadtke. Sportvorstand Max Eberl installierte den Chefscout im Oktober 2024. Beide hatten zuvor schon bei Borussia Mönchengladbach zusammengearbeitet. Während Eberl vor der Vertragsverlängerung steht, könnte Schmadtke als Chefscout bald durch Christopher Vivell (Manchester United) ersetzt werden.