BVB aufgepasst: Zwei Topklubs wollen Innenverteidiger-Juwel

Immer wieder schafft es Borussia Dortmund, spannende Spieler aus der eigenen Talentschmiede hervorzubringen. Die Durchlässigkeit zum Profikader ist jedoch gering. Die jüngsten Beispiele: Profis wie Julien Duranville (19) oder Almugera Kabar (19) haben den Anschluss an das Profiteam ebenso verloren wie Cole Campbell (19), den es aus diesem Grund erst kürzlich zur TSG Hoffenheim zog.

Ein solches Szenario will der BVB bei Roméo Ritter vermeiden. Zwar steht der 17-Jährige, auf den die Verantwortlichen große Stücke halten, noch bis 2028 unter Vertrag, ‚Sky‘ zufolge haben es jedoch zwei europäische Topklubs auf das Innenverteidigerjuwel abgesehen. Demnach bekunden der AC Mailand sowie der FC Arsenal Interesse an Ritter, der aktuell für die Dortmunder U19 zum Einsatz kommt.

Beide Klubs haben sich laut dem Bezahlsender sogar bereits beim Berater des Innenverteidigers erkundigt. Der Traum des Spielers sei es, beim BVB den Durchbruch zu schaffen. Ob er dafür aber auch den Lockrufen aus Italien respektive England widerstehen kann, wird sich zeigen.