Dybala sagt Ciao | Gerangel in England

Juves Dybala-Debakel

In Italien sorgt die Personalie Paulo Dybala für einen wahren Flächenbrand in den Gazetten. Nach den gescheiterten Gesprächen über eine Vertragsverlängerung mit Juventus Turin ziert der 28-Jährige jede Titelseite. Der ‚Corriere dello Sport‘ verabschiedet den Argentinier mit einem trockenen „auf Wiedersehen“ und nimmt die Aussage von Juve-CEO Maurizio Arrivabene mit auf: „Er ist nicht mehr Herzstück des Projekts“. Für die Alte Dame könnte dennoch ein unangenehmes Szenario wahr werden, wie es die ‚Gazzetta dello Sport‘ ausmalt. Die größte Sporttageszeitung Italiens packt Dybala in ein Trikot von Inter Mailand, denn die Nerazzurri „sind bereit“, den Angreifer unter Vertrag zu nehmen.

Der Beginn der Ära Xavi

Bei der katalanischen Presse hallt noch der 4:0-Sieg des FC Barcelona im Cláciso nach. „Wir sind zurück“, feiert die ‚Sport‘ die Renaissance unter Cheftrainer Xavi und erhebt den 42-Jährigen in den Trainerolymp der Blaugrana: „Xavis Barça tritt in die Fußstapfen der Mannschaften von Cruyff und Guardiola. Der Trainer baut eine Mannschaft auf, die Meister werden und eine neue Ära einleiten soll.“ Seit 25 Spielen schwingt der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler das Zepter und hat den unter Vorgänger Ronald Koeman noch dahinsiechenden Klub komplett umgekrempelt.

Titel-Endspurt in England

Auf der Insel widmet sich die Presse dem restlichen Meisterschaftskampf in der Premier League. Der ‚Daily Mirror‘ sieht den FC Liverpool und Manchester City im „Kronduell“: „Liverpool will das Quadrupel, City will das Triple. Der Kampf um das Tafelsilber bedeutet, dass die beiden stärksten Klubs der Premier League Kopf an Kopf um den Titel, den FA-Cup und möglicherweise die Champions League kämpfen werden.“ Der ‚Daily Star‘ schreibt von einem „epischen Gerangel um Trophäen“.