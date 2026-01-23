Menü Suche
Kommentar
Mainz lässt Bobzien ziehen

von Dominik Schneider
Ben Bobzien marschiert mit dem Ball @Maxppp

Für Ben Bobzien geht es vorerst gen Osten der Republik. Nach Informationen der ‚Bild‘ wird sich der 22-jährige Offensivspieler vom 1. FSV Mainz 05 per Leihe Dynamo Dresden anschließen. Beim Tabellenvorletzten der 2. Bundesliga soll Bobzien für mehr Torgefahr sorgen.

Update (13:04 Uhr): Inzwischen hat Dynamo den Transfer auch offiziell verkündet. Bis Saisonende läuft Bobzien für Dresden auf.

SG Dynamo Dresden
Herzlich willkommen bei Schwarz-Gelb!

Die SGD hat am Freitag Ben #Bobzien leihweise vom 1. FSV Mainz 05 verpflichtet. Der Offensivspieler wird für Dynamo mit der Rückennummer 20 auflaufen. Schön, dass du da bist, Ben! ✍️👉 #sgd1953
Vor wenigen Tagen wurde berichtet, dass der Stürmer auch Optionen im Ausland hat. Der LASK aus Österreich und KS Cracovia aus Polen wurden mit Bobzien in Verbindung gebracht. Nun sieht jedoch alles danach aus, dass der junge Angreifer seine Karriere in Dresden fortsetzt.

