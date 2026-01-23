Mainz lässt Bobzien ziehen

Für Ben Bobzien geht es vorerst gen Osten der Republik. Nach Informationen der ‚Bild‘ wird sich der 22-jährige Offensivspieler vom 1. FSV Mainz 05 per Leihe Dynamo Dresden anschließen. Beim Tabellenvorletzten der 2. Bundesliga soll Bobzien für mehr Torgefahr sorgen.

Update (13:04 Uhr): Inzwischen hat Dynamo den Transfer auch offiziell verkündet. Bis Saisonende läuft Bobzien für Dresden auf.

Vor wenigen Tagen wurde berichtet, dass der Stürmer auch Optionen im Ausland hat. Der LASK aus Österreich und KS Cracovia aus Polen wurden mit Bobzien in Verbindung gebracht. Nun sieht jedoch alles danach aus, dass der junge Angreifer seine Karriere in Dresden fortsetzt.