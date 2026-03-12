Zirkzee kommt auf den Markt

Im Sommer will Joshua Zirkzee endgültig das Abenteuer bei Manchester United beenden. Laut der ‚Sun‘ liebäugelt der Niederländer mit einem Abschied. Die Red Devils brauchen außerdem dringend Geld, um einen neuen Flügelspieler an Bord zu holen. Ein Verkauf von Zirkzee könnte also gewinnbringend für alle Beteiligten sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 24-Jährige war vor zwei Jahren vom FC Bologna für satte 42,5 Millionen Euro nach Manchester gewechselt. Unter Michael Carrick kommt der Mittelstürmer nur noch zu Kurzeinsätzen oder schmort 90 Minuten auf der Bank. Schon im Winter war ein Wechsel nach Italien oder in die Türkei Thema. Aufgrund der geringen Spielpraxis wird Zirkzee wohl nicht für die Weltmeisterschaft nominiert.