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Überraschung: Liverpool tütet 40-Millionen-Transfer ein

Der FC Liverpool hat den zweiten teuren Transfer für die kommende Spielzeit in trockene Tücher gewickelt. 40 Millionen Euro fließen für den spanischen WM-Fahrer Víctor Muñoz.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Fabrizio Romano
1 min.
Víctor Muñoz bei seinem Debüttor für Spanien @Maxppp

Auf 63 Millionen Euro Ablöse für Innenverteidiger Jérémy Jacquet (20) folgen 40 Millionen für Víctor Muñoz (22). Laut Fabrizio Romano hat der FC Liverpool die Verpflichtung des schnellen Außenbahnspielers eingetütet und dabei Newcastle United übertrumpft, das eigentlich die besten Karten auf den Deal hatte.

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Die Reds machen dabei von der vertraglich verankerten Ausstiegsklausel in Muñoz‘ Vertrag mit CA Osasuna Gebrauch. Den Medizincheck hat der Flügelflitzer bereits bestanden, an der Anfield Road winkt ein bis 2032 datiertes Arbeitspapier.

In der abgelaufenen Spielzeit schaffte Muñoz mit sechs Treffern und zwei Vorlagen seinen Durchbruch in La Liga. Zwar ist die Quote ausbaufähig, aber vor allem mit seinem unwiderstehlichen Eins-gegen-Eins begeistert der Rotschopf, der nun den nächsten Karriereschritt gehen wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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