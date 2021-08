Baumgart: Duda soll „wichtige Rolle spielen“

Ein Abgang von Ondrej Duda ist für Steffen Baumgart kein Thema. Für den Trainer des 1. FC Köln steht fest, dass der 26-Jährige seine Qualitäten für die Domstädter auch in Zukunft in die Waagschale werfen soll. „Ich will ihn nicht ausleihen, sondern in dieser Mannschaft behalten – weil wir ihn brauchen“, erklärt Baumgart in der ‚Bild‘.

Der offensive Mittelfeldspieler war mit sieben Toren und sechs Vorlagen in der vergangenen Saison maßgeblich am Klassenerhalt der Kölner beteiligt. In den ersten beiden Spielen der angelaufenen Spielzeit kommt Duda allerdings nur auf zwei Kurzzeiteinsätze. Dabei soll es laut Baumgart aber nicht bleiben: „Ich sehe ihn ganz klar in unserer Mannschaft. In der soll er diese Saison eine wichtige Rolle spielen. Und die Entscheidungen darüber wer spielt, fallen jede Woche neu.“