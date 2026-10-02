Das 50. Länderspiel von Julian Ryerson war schnell beendet. Bei der 1:2-Niederlage seiner Norweger in Wales musste der Rechtsverteidiger von Borussia Dortmund nach 16 Minuten ausgewechselt werden.

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Schon zu Wochenstart machte sich der BVB Sorgen um Ryerson, der bei der Pleite gegen Portugal (1:2) ebenfalls ausgewechselt werden musste. Eine Diagnose beim 28-Jährigen steht noch aus. In Dortmund ist er der einzige gelernte Rechtsverteidiger im Kader.