Bundesliga
BVB: Neue Sorgen um Ryerson
@Maxppp
Das 50. Länderspiel von Julian Ryerson war schnell beendet. Bei der 1:2-Niederlage seiner Norweger in Wales musste der Rechtsverteidiger von Borussia Dortmund nach 16 Minuten ausgewechselt werden.
Unter der Anzeige geht's weiter
Schon zu Wochenstart machte sich der BVB Sorgen um Ryerson, der bei der Pleite gegen Portugal (1:2) ebenfalls ausgewechselt werden musste. Eine Diagnose beim 28-Jährigen steht noch aus. In Dortmund ist er der einzige gelernte Rechtsverteidiger im Kader.
Weitere Infos
Unter der Anzeige geht's weiter
Meistgelesen
Erkunden