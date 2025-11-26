Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Werder: Rückschlag für Malatini

von Lukas Hörster - Quelle: werder.de
Julián Malatini hängt Isak Hansen-Aaröen ab @Maxppp

Werder Bremen muss in den kommenden Wochen auf Julián Malatini verzichten. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich der 24-jährige Innenverteidiger einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während Werder den Ausfall des Ergänzungsspielers verschmerzen kann, kommt die Verletzung für Malatini zur Unzeit. Der Argentinier darf im Winter wechseln – seine Muskelverletzung macht ihn aber nun sicherlich nicht interessanter für potenzielle Abnehmer.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bremen
Julián Malatini

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bremen Logo SV Werder Bremen
Julián Malatini Julián Malatini
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert