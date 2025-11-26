Bundesliga
Werder: Rückschlag für Malatini
Werder Bremen muss in den kommenden Wochen auf Julián Malatini verzichten. Wie der Bundesligist mitteilt, hat sich der 24-jährige Innenverteidiger einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen.
Während Werder den Ausfall des Ergänzungsspielers verschmerzen kann, kommt die Verletzung für Malatini zur Unzeit. Der Argentinier darf im Winter wechseln – seine Muskelverletzung macht ihn aber nun sicherlich nicht interessanter für potenzielle Abnehmer.
