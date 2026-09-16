Menü Suche
Kommentar 3
UEFA Nations League

Klopp-Nominierung: Klarheit bei Sané

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Leroy Sané wirkt ratlos @Maxppp

Jürgen Klopp verzichtet in der kommenden Länderspielpause auf Leroy Sané (30). Laut der ‚Bild‘ wird der neue Bundestrainer den Flügelflitzer von Galatasaray nicht in seinen ersten DFB-Kader berufen. Die Entscheidung sei Teil des Neuanfangs, den Klopp einleiten will.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei der WM wurde Sané von Julian Nagelsmann noch als Stammspieler eingesetzt, konnte aber nicht überzeugen – gleiches gilt für seine Gala-Einsätze in dieser Saison, nach sechs Partien steht noch keine Torbeteiligung auf seinem Konto.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

UEFA Nations League
Süper Lig
Galatasaray
Deutschland
Leroy Sané

Weitere Infos

UEFA Nations League UEFA Nations League
Süper Lig Süper Lig
Galatasaray Logo Galatasaray Istanbul
Deutschland Flag Deutschland
Leroy Sané Leroy Sané
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert