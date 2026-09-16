Klopp-Nominierung: Klarheit bei Sané

Jürgen Klopp verzichtet in der kommenden Länderspielpause auf Leroy Sané (30). Laut der ‚Bild‘ wird der neue Bundestrainer den Flügelflitzer von Galatasaray nicht in seinen ersten DFB-Kader berufen. Die Entscheidung sei Teil des Neuanfangs, den Klopp einleiten will.

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Bei der WM wurde Sané von Julian Nagelsmann noch als Stammspieler eingesetzt, konnte aber nicht überzeugen – gleiches gilt für seine Gala-Einsätze in dieser Saison, nach sechs Partien steht noch keine Torbeteiligung auf seinem Konto.