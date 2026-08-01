Irres Angebot: Neuer Salah-Klub gefunden?

Vor rund zwei Wochen deutete eigentlich alles auf einen Wechsel von Mohamed Salah zu Besiktas hin. Mit den Schwarzen Adlern war sich der 34-Jährige bereits einig (FT berichtete). Aufgrund von Problemen mit Salahs Berater ist der Transfer aktuell jedoch vom Tisch.

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Nun bekommt Besiktas im Werben um den Rechtsaußen ausgerechnet Konkurrenz von einem Ligarivalen. Wie Yagiz Sabuncuoglu berichtet, hat Trabzonspor den Berater des vereinslosen Ägypters getroffen und ein offizielles Angebot unterbreitet. Salah winkt dabei ein Jahresgehalt von satten 17 Millionen Euro sowie ein Zweijahresvertrag.

Der 119-fache Nationalspieler ist seit einem Monat ohne Verein, nachdem sein Vertrag beim FC Liverpool ausgelaufen war. Mit einer Entscheidung für einen neuen Verein lässt Salah bislang auf sich warten. Möglicherweise überzeugt das lukrative Angebot von Trabzonspor den Linksfuß.