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Bundesliga

Bundesligisten wollen Fortuna-Neuzugang

von Dominik Schneider - Quelle: Voetbal International
1 min.
Steven van der Sloot im Trikot vonn ADO Den Haag @Maxppp

Zwei Bundesligisten könnten sich auf dem Transfermarkt in die Quere kommen. Der 1. FC Köln und der SC Paderborn zeigen Interesse an einer Verpflichtung von Steven van der Sloot von ADO Den Haag, berichtet ‚Voetbal International‘. Dem niederländischen Fußballportal zufolge will auch der FC Utrecht beim Rechtsverteidiger zuschlagen. Der FC St. Pauli und Rapid Wien hätten sich zudem auch erkundigt.

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Van der Sloot sollte eigentlich zur neuen Saison bei Fortuna Düsseldorf aufschlagen. Der 23-Jährige plant trotz gültigem Vertrag für die 3. Liga aber nicht, für die Fortuna aufzulaufen. Von 2002 bis 2004 spielte van der Sloot für die zweite Mannschaft des FC Schalke 04.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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