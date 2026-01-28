Menü Suche
Ortega plant mit Blitz-Abschied

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Stefan Ortega wird Manchester City wohl noch in diesem Transferfenster verlassen. Wie ‚Sky‘ berichtet, ist ein Vereinswechsel bis zum Deadline Day am Montag vorgesehen – die Optionen seien England, Spanien oder Italien.

In der Bundesliga zeigten zuletzt Bayer Leverkusen und der Hamburger SV Interesse, beide holten aber andere Torhüter. Ortega spielte seit 2022 immerhin 56 Mal für City und trug zu großen Titeln bei – in der laufenden Saison ist der 33-jährige Deutsche aber nur noch die Nummer drei unter Pep Guardiola. City dürfte ihm daher trotz Vertrag bis Saisonende keine Steine in den Weg legen.

