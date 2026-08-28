Bayer-Coach bestätigt Diaby-Ankunft

Die Rückkehr von Moussa Diaby zu Bayer Leverkusen steht unmittelbar bevor. Trainer Carles Martínez bestätigte auf der heutigen Pressekonferenz, dass der Flügelstürmer von Al Ittihad bereits vor Ort ist: „Natürlich weiß jeder, dass er hier ist. Ich kann das nicht verbergen – die Fotos sind ja da. Momentan arbeiten wir noch daran, alles abzuschließen, auch die medizinische Untersuchung. Ich spreche lieber offiziell über ihn, wenn alles erledigt ist.“

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Dass Diaby am Wochenende schon zum Einsatz kommt, ist jedoch ausgeschlossen: „Ich glaube, es ist sehr schwierig, dass er bereits Teil der Gruppe sein wird. Ich kann sagen, dass er am Samstag nicht im Kader sein wird. Jetzt ist das Wichtigste, dass alles abgeschlossen wird und Moussa Teil unseres Kaders werden kann.“ Als Ablöse fließen dem Vernehmen nach weniger als 30 Millionen Euro für den 27-Jährigen. Die offizielle Verkündung des Deals dürfte noch heute stattfinden.