Gladbach jagt Khedira

Auf seine alten Tage hat Rani Khedira in der laufenden Spielzeit noch seine Torjägerqualitäten entdeckt. Bisher fünf Saisontore sind der Karrierebestwert des Sechsers von Union Berlin, der aber vor allem auch bei den Kernkompetenzen auf seiner Position glänzt.

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Zuletzt kokettierte der 32-Jährige mit einem Wechsel. „Das Ausland wäre schön, das war immer mal in meinem Kopf“, betonte der Rechtsfuß dabei. Laut ‚Sky‘ bietet sich Khedira nun jedoch eine Gelegenheit für einen ligainternen Wechsel. Dem Bezahlsender zufolge ist Borussia Mönchengladbach interessiert.

Die Fohlen suchen nach einer absoluten Horrorsaison nach Verstärkung im Mittelfeld und können auch – spätestens mit dem Abgang von Mentalitätsspieler Rocco Reitz zu RB Leipzig im Sommer – neue Führungsspieler und mehr Erfahrung gebrauchen. Khedira, immerhin Vizekapitän in Köpenick, ist ein echter Anführer und eine Kämpfernatur.

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Verwirrung um den Vertragsstatus

Aus diesem Grund möchte auch Union unbedingt mit dem gebürtigen Stuttgarter verlängern. ‚Sky‘ berichtet, dass das Arbeitspapier von Khedira noch bis 2027 befristet ist.

Insofern müsste Gladbach bei Union vorstellig werden und könnte zunächst nicht mit dem Spieler direkt verhandeln. Einen Kontakt zwischen den Klubs soll es bisher nicht gegeben haben.

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Unabhängig von seiner Vereinszukunft liegt der Fokus von Khedira derzeit vor allem auf dem Ligaendspurt mit Union und darauf, weiter Topleistungen zu zeigen, um sich für den tunesischen WM-Kader zu empfehlen. Anfang März vollzog der ehemalige DFB-Junior einen Nationenwechsel und hat das Turnier im Sommer fest im Blick.