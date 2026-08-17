Gleich zwei neue Namen kann Ipswich Town zeitnah begrüßen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, stehen Julio Enciso und Abdoul Ouattara vor einem Wechsel zum Premier League-Aufsteiger. Beide kommen von Racing Straßburg und sollen mehr als 30 Millionen Euro sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung kosten.

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Enciso hatte vor eineinhalb Jahren schon einmal für eine Halbserie bei Ipswich gespielt, der 22-jährige offensive Mittelfeldspieler kennt den Klub also bereits. Ouattara stammt aus der Jugend von Straßburg. Für den 20-Jährigen ist es somit der erste Schritt aus Frankreich heraus.