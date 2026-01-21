RB verkündet bittere Ouédraogo-Diagnose

Assan Ouédraogo (19) wird weiter vom Pech verfolgt. RB Leipzig teilt offiziell mit, dass sich der großgewachsene Mittelfeldspieler (1,91 Meter) im Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg (2:0) vor einer Woche eine Sehnenverletzung im linken Knie zugezogen hat, mit der er bis voraussichtlich Ende März ausfallen wird.

„Die Verletzung von Assan war tatsächlich ein Schock für uns, nachdem er sich in den letzten Wochen erst wieder ins Team gekämpft hatte. Seine Entwicklung in dieser Saison war bislang so positiv, auch sein Debüt in der Nationalmannschaft absolut verdient und beeindruckend. Daher drücken wir ihm natürlich beide Daumen, dass er schnell und vor allem komplett genesen auf den Platz zurückkehrt“, gibt Sportchef Marcel Schäfer zu Protokoll.