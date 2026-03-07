Menü Suche
Premier League

Foden-Verlängerung auf der Kippe?

von Dominik Sandler - Quelle: The Athletic
1 min.
Phil Foden ist unglücklich @Maxppp

Die Vertragsverhandlungen zwischen Manchester City und Phil Foden könnten komplizierter werden als zunächst angenommen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, bereiten die schwankenden Leistungen des 25-Jährigen den Verantwortlichen der Skyblues Sorgen und hindern sie daran, ihm ein lukratives Angebot zu unterbreiten. Foden steht noch bis 2027 unter Vertrag, die Ausweitung des Arbeitspapiers sollte eigentlich mit einer saftigen Gehaltserhöhung einhergehen.

In diesem Kalenderjahr steht Foden gerade einmal bei einer Vorlage und wartet noch auf seinen ersten Treffer. Zuletzt war er bei Pep Guardiola häufiger außen vor. Der Spanier hält dennoch weiterhin große Stücke auf den englischen Nationalspieler. Eine Verlängerung scheint nach wie vor wahrscheinlich, die Verhandlungen könnten sich aber etwas in die Länge ziehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
