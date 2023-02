Heitinga coacht Ajax bis Saisonende

Ajax Amsterdam hat die Baustelle Trainerposten vorerst geschlossen. Wie der niederländische Rekordmeister mitteilt, wird Johnny Heitinga das Team bis Saisonende führen. Zuletzt war der 39-Jährige bereits als Interimslösung eingesprungen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Heitinga ist 87-facher niederländischer Nationalspieler. 2016 hatte er seine aktive Karriere beendet und anschließend zahlreiche Juniorenteams bei Ajax trainiert. Nun darf er zum ersten Mal auf Profiniveau coachen.

Lese-Tipp

Leihe: Hazard verlässt Dortmund

Vorausgegangen war die Entlassung von Alfred Schreuder vor einer Woche. Am Sonntag gewann Ajax dann mit Heitinga an der Seitenlinie mit 4:1 bei Exelsior Rotterdam. In der Eredivisie belegt der Meister aktuell einen enttäuschenden vierten Platz. Der Rückstand auf Tabellenführer Feyenoord Rotterdam beträgt fünf Punkte.