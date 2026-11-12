FC Bayern: Drei Transfer-Spuren bei Kim

Die Zukunft von Min-jae Kim beim FC Bayern ist nach wie vor ungewiss. Im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ wird berichtet, dass sich in Galatasaray, Besiktas und Juventus Turin gleich drei Klubs erst kürzlich wieder nach dem Südkoreaner erkundigt haben. Das Trio war auch schon in der Vergangenheit an Kim interessiert.

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Fraglich ist allerdings, ob die Bayern den 29-Jährigen derzeit überhaupt abgeben wollen. Kim besitzt zwar einen hochdotierten Vertrag, kommt in dieser Saison aber auch regelmäßig zum Einsatz. Entsprechend dürfte sich Vincent Kompany gegen einen Verkauf im Winter aussprechen, sollte kein adäquater Ersatz im Gegenzug an die Säbener Straße wechseln.