„Zwei Lager“: Die Hintergründe zum Toppmöller-Rauswurf

Die Trennung von Dino Toppmöller und dem RC Lens nach nur sechs Partien hatte offenbar kaum sportliche Gründe. Vielmehr spielten Probleme abseits des Platzes eine Rolle, wie Geschäftsführer Benjamin Parrot heute erklärte: „Dieser Prozess, der für Sie vielleicht plötzlich wirken mag, ist für uns das Ergebnis einer langwierigen Entwicklung. Schon vor der Champions League-Partie spürten wir, dass es innerhalb des Trainerteams zwei Lager gab: ein heimisches aus Lens und ein ausländisches. Wo wir eigentlich Brücken bauen wollten, ist eine Mauer entstanden. Wir haben etliche Maßnahmen ergriffen, um alle einander näherzubringen, doch diese fehlende Bindung hatte Konsequenzen für die Mannschaft. Deshalb mussten wir verantwortungsbewusst handeln und eine Entscheidung treffen.“

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Die angesprochene Maßnahme war die Freistellung von Co-Trainer Nelson Morgado, der Probleme mit verschiedenen Mitarbeitern des Vereins gehabt haben soll. Ex-Frankfurt-Trainer Toppmöller war damit nicht einverstanden, weshalb die Zusammenarbeit mit dem Ligue 1-Klub in beidseitigem Einvernehmen beendet wurde: „Was Dino betrifft, nehme ich kein einziges Wort von dem zurück, was bisher über ihn gesagt wurde. Alles geschah in tiefem, gegenseitigem Respekt. Wir mussten unsere Verantwortung wahrnehmen. Wir gehen die Sache völlig gelassen an, denn es war unsere Pflicht. Wenn etwas nicht von Anfang an in die richtige Richtung läuft, muss man es sofort korrigieren“, fand Parrot dennoch lobende Worte für den deutschen Übungsleiter.