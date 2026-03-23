Terzic jetzt Topkandidat in Bilbao

Edin Terzics neuer Job könnten ihn tatsächlich in die spanische La Liga führen. Gemäß ‚Sky‘ ist der frühere BVB-Trainer bei Athletic Bilbao zum Topkandidaten aufgestiegen. Konkrete Gespräche wurden bereits geführt, heißt es weiter.

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Bei den Basken nimmt Ernesto Valverde im Sommer den Hut, die Suche nach einem Nachfolger ist in vollem Gange. Bislang galt Andoni Iraola, dessen Vertrag beim AFC Bournemouth ausläuft, als Wunschtrainer. Terzic ist seit 2024 nach der Entlassung in Dortmund ohne Verein.