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Terzic jetzt Topkandidat in Bilbao

von Remo Schatz - Quelle: Sky
Edin Terzic im Porträt @Maxppp

Edin Terzics neuer Job könnten ihn tatsächlich in die spanische La Liga führen. Gemäß ‚Sky‘ ist der frühere BVB-Trainer bei Athletic Bilbao zum Topkandidaten aufgestiegen. Konkrete Gespräche wurden bereits geführt, heißt es weiter.

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Bei den Basken nimmt Ernesto Valverde im Sommer den Hut, die Suche nach einem Nachfolger ist in vollem Gange. Bislang galt Andoni Iraola, dessen Vertrag beim AFC Bournemouth ausläuft, als Wunschtrainer. Terzic ist seit 2024 nach der Entlassung in Dortmund ohne Verein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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