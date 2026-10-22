Eintracht Frankfurt wählt den Nachfolger des zurückgetretenen Markus Krösche anhand klar definierter Kriterien aus. „Letztlich geht es auch um die Frage, welche Transfer-, Wertentwicklungs- und Spielphilosophie zu diesem Klub passt. Wir brauchen aggressiven und intensiven Fußball. Dafür braucht man auch einen Sportverantwortlichen, der das fühlt. Es muss jemand sein, der in der Spielerentwicklung seine Stärken hat“, zitiert die ‚Bild‘ den Vorstandsvorsitzenden Axel Hellmann.

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Die aussichtsreichsten Kandidaten sind zur Stunde Andreas Schicker (TSG Hoffenheim), Marcel Schäfer (RB Leipzig), Christoph Spycher (BSC Young Boys), Joti Chatzialexiou (1. FC Nürnberg) und Benjamin Weber (FC Augsburg). Dem Vernehmen nach ist Spycher aktuell der Favorit, mit einem schnellen Vollzug ist aber nicht zu rechnen. Die Entscheidung sei „eine Frage von Wochen“, lässt Hellmann durchblicken.

Was wird aus Hardung?

Eng mit der Wahl des neuen Sportvorstands ist auch die Zukunft von Timmo Hardung verknüpft. Krösche würde gerne weiterhin mit dem SGE-Sportdirektor zusammenarbeiten und ihn mit zum AC Mailand nehmen. „Für mich gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder jemand ist da und macht die Aufgabe zu hundert Prozent, dann werde ich ihn auch stärken. Oder jemand bringt diese Leidenschaft nicht mit, dann muss man getrennte Wege gehen. Das Signal, das ich bekommen habe, ist, dass er brennt“, berichtet Hellmann über ein Gespräch mit Hardung.

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Eine Hintertür lässt der Eintracht-CEO aber offen: „Gleichzeitig waren wir uns darüber einig, dass ein neuer Sport-Vorstand möglicherweise eigene Vorstellungen mitbringen wird. Das wird sowohl ihn als auch mich beeinflussen. Sollte es irgendwo Fragezeichen geben, bei denen wir nicht zusammenkommen, finde ich es von ihm ausgesprochen wichtig und professionell, das frühzeitig zu signalisieren. Aber dann mache ich auch keine Kompromisse.“