Beim Debüt von Mauricio Pochettino als Cheftrainer hat Manchester United eine herbe Niederlage erlitten. Auswärts beim FC Liverpool gingen die Red Devils mit 0:4 unter. Damit steht der Klub nach elf Spieltagen mit acht Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz.

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Bereits nach acht Minuten begann das United-Drama, als Innenverteidiger Leny Yoro die Rote Karte sah. Den fälligen Freistoß verwandelte Dominik Szoboszlai (10.). In folge war die Pochettino-Elf völlig chancenlos. Die weiteren Treffer erzielten Florian Wirtz (13.), Rio Ngumoha (66.) und Victor Munoz (82.).