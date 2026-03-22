Verrückt: Besiktas will Bayer-Quartett

Als sich Bayer Leverkusen und der FC Bayern in einem spektakulären Spiel am vergangenen Wochenende mit 1:1 trennten, saß auch Serkan Recber auf der Tribüne. Der Sportdirektor von Besiktas hatte dabei besonders die Leverkusener im Blick.

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Denn laut ‚Sabah‘ haben die Türken gleich ein ganzes Bayer-Quartett als potenzielle Sommer-Neuzugänge ausgemacht. Dem Bericht zufolge handelt es sich dabei um Sechser Exequiel Palacios (27) sowie die Offensivkräfte Nathan Tella (26), Martin Terrier (29) und Patrik Schick (30). Auch von Gesprächen in Deutschland ist die Rede.

Ob sich Besiktas bei einem der Genannten Hoffnungen auf den Zuschlag machen darf, ist völlig offen. Klar ist: Den argentinischen Nationalspieler Palacios würde Bayer sicherlich nur bei einer horrenden Ablöse abgeben. Die sportlichen Entwicklungen um Tella, Terrier und Schick bleiben abzuwarten.