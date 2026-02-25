Büskens bewirbt sich auf Schalke-Posten

Mike Büskens plant seine Rückkehr zu Schalke 04. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, bewirbt sich der frühere Spieler und Trainer der Knappen für einen Platz im Aufsichtsrat. Die entsprechenden Unterlagen habe der Eurofighter bereits eingereicht.

Ob Büskens‘ Name am 18. Juli dieses Jahres auf den Wahlzetteln auftauchen wird, steht damit aber noch nicht fest. Der Wahlausschuss ist für die Sichtung der eingehenden Bewerbungen verantwortlich und führt Auswahlgespräche. Im Anschluss werden vier Kandidaten nominiert. Zur Wahl steht unter anderem der amtierende Aufsichtsratsvorsitzende Axel Hefer.