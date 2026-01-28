Ablöse steht: Frankfurt macht bei Riera alles klar

Mittlerweile bestehen offenbar keine Zweifel mehr: Albert Riera wird bei Eintracht Frankfurt die Nachfolge des entlassenen Dino Toppmöller antreten. Die ‚Bild‘ berichtet von einer Übereinkunft zwischen den Adlern und dem slowenischen Tabellenführer NK Celje über die Ablösemodalitäten.

Dem Boulevardblatt zufolge fließen 1,3 Millionen Euro für den designierten Cheftrainer, der am Main mit einem Kontrakt bis 2028 ausgestattet wird. Unklar scheint zur Stunde lediglich, wann der 43-jährige Spanier den Posten antreten wird.

Nach Informationen der ‚Bild‘ wird Riera nämlich noch am Sonntag (15 Uhr) im Spiel gegen NK Maribor für seinen aktuellen Arbeitgeber tätig sein. Laut dem ‚kicker‘ wäre es den Hessen jedoch lieber, wenn der Ex-Profi schon am Wochenende in der Bundesliga zum Einsatz kommt. Im wichtigen Heimspiel trifft die SGE am Samstag (15:30 Uhr) auf Bayer Leverkusen.