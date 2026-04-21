Chelsea will 46-Millionen-Flop abgeben

Beim FC Chelsea stellt man sich allmählich auf eine Zeit ohne Alejandro Garnacho ein. Aufgrund mangelnder Leistung in der laufenden Saison würde man den Argentinier im Sommer gerne wieder abgeben, berichtet ‚Talksport‘.

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Der 21-Jährige wechselte erst im vergangenen Sommer für umgerechnet 46 Millionen Euro von Manchester United zu den Blues. Wirklich Fußfassen konnte der achtfache Nationalspieler aber nicht. In der Premier League trat er nur ein Mal als Torschütze in Erscheinung, immerhin lieferte er noch vier Assists.