Bayer 04: Der Stand bei Alonso

Xabi Alonso hat offenbar noch keine Tendenz, wie es im Anschluss an die laufende Saison weitergeht. Die ‚Marca‘ berichtet, dass „alles beim Alten“ ist. Der größten spanischen Sportzeitung zufolge bedeutet dies, Alonso befinde sich nach wie vor im Entscheidungsprozess.

Zuletzt hatte die ‚Sport Bild‘ berichtet, der Trainer von Bayer Leverkusen wolle seinen Entschluss nach der Länderspielpause bekanntgeben. Konkret könne die Verkündung am 27. März erfolgen, „wenn alle Nationalspieler von ihren Reisen zurückkommen“, so die Sportzeitschrift. Der ‚Marca‘ zufolge ist damit allerdings nicht zu rechnen. Großes Interesse an Alonso bekundet dessen langjähriger Arbeitgeber Real Madrid.