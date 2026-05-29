Erneute Rolle rückwärts im Eintracht-Tor

Bei Eintracht Frankfurt steht auch in der kommenden Saison wieder ein Konkurrenzkampf im Tor an. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat vor einigen Tagen ein Gespräch zwischen Sportvorstand Markus Krösche und Michael Zetterer (30) stattgefunden, bei dem der erfahrene Schlussmann davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass unter dem zukünftigen neuen Cheftrainer auch im Tor die Karten neu gemischt werden sollen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eigentlich war Kauã Santos (23) für die Zukunft als Stammkeeper eingeplant, der in der abgelaufenen Saison wegen Verletzungsproblemen und Leistungsschwankungen auf lediglich 16 Pflichtspieleinsätze gekommen war. Zetterer, der immerhin 29 Mal zwischen den Pfosten stand, sollte ins zweite Glied rücken. Damit zeigte sich der ehemalige Werder-Profi unzufrieden, ein Abgang galt als wahrscheinlich. Nach dem Gespräch mit Krösche will der gebürtige Münchner laut ‚Bild‘ in der Vorbereitung doch noch einmal richtig angreifen.