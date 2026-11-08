Hoeneß verrät Kompany-Plan

Vincent Kompany steht offenbar vor einem schnellen Comeback auf der Trainerbank des FC Bayern München. Wie Vereinspatron Uli Hoeneß beim ‚Sonntagsstammtisch‘ beim ‚Bayerischen Rundfunk‘ verriet, soll der belgische Coach deutlich früher zurückkehren als bisher gedacht: „In zwei oder drei Wochen. Nach der Länderspielpause wird er wieder auf der Bank sitzen.“

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Möglicherweise ist Kompany also beim Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln (20. November) wieder mit dabei. Das wichtige sei, dass sich der 40-Jährige fit genug fühle und die Ärzte grünes Licht geben. Kompany habe sich in der jüngeren Vergangenheit etwas übernommen, so Hoeneß, da müsse man ein Auge drauf haben: „Der arbeitet zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche – das war einfach zu viel.“ Aufgrund einer Hirnhautentzündung war Kompany vor zwei Wochen auf dem Trainingsgelände des Klubs zusammengebrochen und befindet sich seitdem in Behandlung.