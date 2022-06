Nkunku verlängert in Leipzig

RB Leipzig bringt die wohl wichtigste offene Personalie unter Dach und Fach. Christopher Nkunku (24) verlängert seinen Vertrag bei den Sachsen bis 2026. Dem Vernehmen nach enthält das Arbeitspapier eine ab Sommer 2023 gültige Ausstiegsklausel über 60 bis 65 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach einer überragenden Saison mit 35 Toren und 19 Vorlagen in 52 Pflichtspielen waren diverse Topklubs auf den Offensivspieler aufmerksam geworden. RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff betonte zwar immer wieder, Nkunku nicht verkaufen zu wollen, Klarheit haben die Sachsen aber erst jetzt.

Nkunku war 2019 für 13 Millionen Euro von Paris St. Germain zu RB gewechselt. Dort entwickelte er sich zu einem der besten Spieler der Bundesliga. Wie lange er nun tatsächlich bei RB bleiben wird, ist offen. Zumindest für ein Jahr haben die Sachsen aber Planungssicherheit.

„Mein Weg ist hier noch nicht zu Ende“

Leipzigs Technischer Direktor Christopher Vivell ist „stolz und glücklich, einen der aktuell weltbesten Spieler in Leipzig halten zu können. Es gibt nur wenige Spieler, die Schnelligkeit, Spielwitz und eine starke Mentalität so verkörpern wie Christo. Dazu kommt seine herausragende Scoring-Quote in dieser Saison.“

Nkunku sagt: „Nach dem großartigen Erfolg im DFB-Pokal war klar: Mein Weg ist hier noch nicht zu Ende. [...] Es hat mich wirklich beeindruckt, wie sich der Verein um mich bemüht hat. [...] RB Leipzig hat sich in den letzten Jahren international einen Namen gemacht und immer wieder bestätigt, dass wir um Titel mitspielen können. In Zukunft wollen wir daran anknüpfen und noch einen draufsetzen.“