Hübers freut sich über Köln-Entscheidung

Timo Hübers hat über seinen Transfer zum 1. FC Köln gesprochen. In einer Medienrunde beschrieb der Innenverteidiger den Wechsel zum FC als richtigen Schritt: „Ich fühle mich sehr wohl beim FC und in Köln. Zwischendrin lief es mit der Verletzung etwas unglücklich. Es bestätigt mich mit meiner Entscheidung, nach Köln zu wechseln, wie es bislang gelaufen ist.“

Der 25-Jährige kam ablösefrei von Hannover 96. In der Domstadt kommt er aufgrund einer Verletzung bislang nur auf zwei Einsätze in der Bundesliga. Im DFB-Pokal verpasste Hübers dagegen noch keine Minute. Nachdem er gegen den VfB Stuttgart und Borussia Dortmund zweimal in Folge in der Startelf stand, hofft der Rechtsfuß nun, dass es für ihn so weitergeht.