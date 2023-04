Chelseas Trainersuche: Nagelsmann in der nächsten Runde

Vier Spiele, vier Niederlagen und ein Torverhältnis von 1:7 – die Bilanz von Interimscoach Frank Lampard beim FC Chelsea macht wenig Hoffnung auf Besserung. Auch unter dem dritten Trainer der laufenden Saison läuft bei den Blues kaum etwas zusammen. Auf den künftigen Cheftrainer der Londoner warten ein aufgeblähter Kader, eine Mannschaft ohne Selbstvertrauen – und angesichts des elften Tabellenplatzes eine Saison ohne internationalen Wettbewerb.

Chelseas nächste Entscheidung für den Chefsessel sollte dementsprechend sitzen. Ein schneller Prozess ist einem Bericht des ‚Telegraph‘ zufolge nicht zu erwarten. Demnach plant man bei den Blues weitere Gesprächsrunden, um die Kandidatenliste weiter zu trimmen. So haben es Julian Nagelsmann und Mauricio Pochettino in die nächste Runde geschafft und sollen ein zweites Mal in London vorstellig werden.

Auch andere Kandidaten werden erneut die Chance erhalten. Inzwischen zählt Luis Enrique laut dem ‚Telegraph‘ nicht mehr zu den heißesten Anwärtern auf den Posten. Der ehemalige spanische Nationaltrainer hat in seinem Interview scheinbar weniger überzeugt als Nagelsmann und Pochettino. Andererseits gibt es nach wie vor keinen klaren Favoriten. Das soll sich nach den Vorstellungen von Besitzer Todd Boehly und Co. in der neuen Gesprächsrunde ändern.

