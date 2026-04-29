Medien: García offen für BVB-Wechsel

Nachdem Gonzalo García bei der FIFA Klub-WM als Torschützenkönig geglänzt hatte, erhoffte sich das Real-Eigengewächs den endgültigen Durchbruch bei den Königlichen. Spätestens nach der Entlassung seines Förderers Xabi Alonso hat sich diese Hoffnung jedoch zerschlagen. Der 22-Jährige steht bei den Madrilenen auf dem Abstellgleis und hat für sich ein klares Ziel ausgemacht: Nach Informationen der ‚Bild‘ kann sich der Mittelstürmer einen Wechsel in die Bundesliga gut vorstellen.

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Trotz lediglich sechs Saisontoren in 34 Partien mangelt es dem Angreifer nicht an Interessenten. In der Vergangenheit wurde García bereits bei Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart gehandelt, nun soll auch Borussia Dortmund Interesse bekundet haben. Spanische Medien berichteten zuletzt, dass die Schwarz-Gelben bereit wären, rund 30 Millionen Euro für den Spanier auf den Tisch zu legen.

Real Madrid sei zwar gewillt, García abzugeben, fordere jedoch eine Summe, die seinem Marktwert entspricht. Diesen taxieren Los Blancos auf rund 60 Millionen Euro. Das Angebot der Dortmunder reicht demnach noch nicht aus, um ernsthafte Verhandlungen zu starten. Der Torjäger hatte erst im vergangenen August seinen Vertrag bis 2030 verlängert.

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Beim BVB könnte García die Nachfolge des wechselwilligen Serhou Guirassy antreten. Doch selbst nach einem potenziellen Verkauf des 30-Jährigen dürfte die geforderte Ablösesumme von 60 Millionen Euro nur schwer zu stemmen sein.