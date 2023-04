Hannover: Börner-Klausel bereitet Kopfschmerzen

Julian Börners auslaufender Vertrag bei Hannover 96 wird voraussichtlich um ein Jahr verlängert. Wie die ‚Bild‘ berichtet, beinhaltet der Kontrakt des 32-jährigen Innenverteidigers eine Verlängerungsklausel, die nach 23 Einsätzen greift. Aktuell steht der Linksfuß bei 22,5 Einsätzen (Einwechslungen zählen halb), sodass die Verlängerung schon nach dem nächsten Spiel gegen Arminia Bielefeld (Samstag, 13 Uhr) feststehen könnte.

Allerdings gilt Börner bei Hannover nicht mehr als unumstritten. Deshalb arbeiten die Niedersachsen laut ‚Bild‘ an einer Lösung – eine Modifizierung des Arbeitspapiers sei jedoch nur mit Zustimmung des Vize-Kapitäns möglich. Börner war 2021 für 150.000 Euro Ablöse von Sheffield Wednesday zu 96 gewechselt. Der einstige Abwehr-Chef stand in den vergangenen Wochen und Monaten nicht immer in der Startelf.

