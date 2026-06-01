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WM-Schock für Frankreich?

von Santi Aouna - Dominik Sandler - Quelle: FT-Exklusiv
William Saliba steht bei Arsenal bis 2024 unter Vertrag @Maxppp

Der französischen Nationalmannschaft droht ein herber Rückschlag. Nach FT-Informationen könnte William Saliba mehrere Wochen ausfallen und somit die WM verpassen. Schon vor dem verlorenen Champions League-Finale gegen Paris St. Germain (3:4 n.E.) hatte der Innenverteidiger mit einer Verletzung zu kämpfen, diese hat sich durch das Spiel verschlimmert.

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Ein Ausfall des 25-Jährigen bei der Weltmeisterschaft wäre ein Schock für die Équipe Tricolore. Schon Ende März konnte Saliba aufgrund einer Knöchelverletzung bei den Länderspielen nicht mitwirken. Gegen Brasilien (2:1) haben Ibrahima Konaté und Dayot Upamecano das Duo in der Abwehrzentrale gebildet.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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