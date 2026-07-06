Offizieller Einspruch: So geht’s weiter im Balogun-Skandal

Der nächste FIFA-Skandal lässt bekanntlich nie lange auf sich warten. Der allerneueste schlägt jedoch extreme Wellen. Am gestrigen Sonntag vermeldete die FIFA, dass die Sperre für US-Stürmer Folarin Balogun (25) nach dessen Roter Karte im Sechzehntelfinale gegen Bosnien-Herzegowina (2:0) ausgesetzt und stattdessen in eine einjährige Bewährung umgewandelt wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Balogun darf im Achtelfinale gegen Belgien am Dienstag (2 Uhr) auflaufen. Eine Begründung gab es nicht. In der Folge wurde jedoch bekannt, dass die Entscheidung nach einem Telefonat zwischen FIFA-Präsident Gianni Infantino und US-Präsident Donald Trump erfolgt sein soll. Diese potenzielle politische Einflussnahme sorgt weltweit für Aufruhr.

Integrität des Fußballs in Gefahr

Die ‚New York Post‘ spricht davon, dass die „Trump-Karte ausgespielt“ wurde. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ mahnt: „Die Entscheidung der FIFA […] geht über jede Logik hinaus und vor allem über Gerechtigkeit und die Einhaltung der Regeln.“ Die ‚Süddeutsche Zeitung‘ schreibt vom „FIFA-Skandal um Folarin Balogun“ und sorgt sich „um die Integrität des Fußballs“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Doch nicht nur die unabhängige Presse äußert sich geschockt, auch aus dem Fußballbusiness selbst werden Stimmen laut. Der belgische und der europäische Verband wollen Schritte einleiten.

Die Stimmen zum Skandal

Donald Trump bedankte sich persönlich für die Änderung auf Truth Social: „Danke an die FIFA, dass sie das Richtige getan und eine große Ungerechtigkeit korrigiert hat.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch USA-Coach Mauricio Pochettino zeigte sich erfreut: „Eine fantastische Entscheidung, nicht nur für uns, sondern für den Fußball.“

Der Belgische Fußballverband kündigte dagegen rechtliche Schritte an: „Der KBVB reagiert fassungslos auf die Entscheidung der FIFA. Um die legitimen Rechte aller teilnehmenden Länder sowie den allgemeinen Fairplay-Gedanken unseres Sports – jetzt und bei allen zukünftigen FIFA-Weltmeisterschaften – zu schützen, prüft der KBVB diese Angelegenheit weiterhin eingehend.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Einspruch wurde inzwischen von Seiten der FIFA stattgegeben. Ob das noch Auswirkungen hat, bevor die Partie angepfiffen wird, ist aber fraglich. Die UEFA hat bereits Unterstützung zugesichert und das Verhalten der FIFA-Offiziellen extrem hart kritisiert.

Auch Belgien-Coach Trainer Rudi Garcia wurde auf der Pressekonferenz vor dem anstehenden Duell befragt und stellte klar: „Der belgische Verband verteidigt nicht nur sich selbst oder das Nationalteam – er verteidigt den Fußball generell. Ich wusste nicht, dass der 1. April für die Fifa am 5. Juli ist.“

Gegenüber dem ‚kicker‘ bezog auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf Stellung: „Die FIFA sollte sich jetzt rasch zu den Berichten erklären. Es geht um die Integrität des Wettbewerbs und die Glaubwürdigkeit der FIFA.“

Bei ‚MagentaTV‘ wurde der designierte neue Bundestrainer Jürgen Klopp überraschend deutlich: „Wenn das wirklich Trump und Infantino miteinander ausgemacht haben, das ist verrückt, das stellt alles infrage. Das ist unser Spiel, nicht deren Spiel. Diese beiden Menschen, die beide keine Ahnung von Fußball haben, sollten gar nichts damit zu tun haben.“

Laut ‚Politico‘ war nicht nur Trump an der Begnadigung von Balogun beteiligt. Auch Handelsminister Howard Lutnick habe sich eingeschaltet. Zu Lutnick habe der Schweizer Infantino eine enge Beziehung. Ein FIFA-Vizepräsident, der anonym bleiben will, spricht lauf ‚Bild‘ von einer „absoluten Schande“.

Auch Ex-FIFA-Präsident Sepp Blatter bezieht via X Stellung: „Rote Karten […] werden auf der Grundlage von Regeln, Beweisen und durch unabhängige Gremien revidiert. Wenn ein US-Präsident beim FIFA-Präsidenten interveniert […], stellt sich unweigerlich die Frage: Quo vadis, FIFA? Der Fußball darf niemals zum Spielball politischer Machtinteressen werden.“