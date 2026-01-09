Menü Suche
Serie A

Leipzig: Neue Wechseloption für Schlager

von Daniel del Federico - Quelle: Gazzetta dello Sport
Xaver Schlager schnauft durch @Maxppp

Die AS Rom hat ein Auge auf Xaver Schlager geworfen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, möchten sich die Giallorossi in diesem Winter im zentralen Mittelfeld verstärken und haben den 28-Jährigen auf dem Zettel. Der Vertrag des Österreichers läuft bei RB Leipzig zum Saisonende aus. Einen Abgang schon im Winter wollen die Sachsen eigentlich dennoch vermeiden.

Schlager wurde zuletzt auch mit Juventus Turin in Verbindung gebracht, nun mischt auch die Roma mit. Um einen Transfer im Mittelfeld zu vollziehen, müssen die Römer erst einen Spieler abgeben. Niccoló Pisilli (21) gilt als potenzieller Verkaufskandidat. Neben dem Leipziger hat der italienische Hauptstadtklub auch Remo Freuler (33/FC Bologna) und Morten Frendrup (24/FC Genua) auf dem Zettel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (16)
