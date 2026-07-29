25 Millionen: Hat Bayer den Grimaldo-Nachfolger gefunden?

Für die Linksverteidiger-Position hat Bayer Leverkusen einen neuen Kandidaten ins Auge gefasst. Die ‚Bild‘ berichtet, dass Bayer den Spanier Miguel Gutiérrez (25) von der SSC Neapel ins Visier genommen hat. Als mögliche Ablöse stehen 20 bis 25 Millionen Euro im Raum.

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Nach dem Abgang von Alejandro Grimaldo zu Atlético Madrid (30) möchte die Werkself möglichst noch vor Beginn des Trainingslagers am Samstag einen neuen Linksverteidiger präsentieren. Unklar ist, ob Facundo Medina (27/Olympique Marseille), mit dem Bayer verhandelt, eher auf der linken Abwehrseite oder im Zentrum eingeplant wäre. Spannend: Ebenfalls bis Samstag soll der ‚Bild‘ zufolge in der Personalie Kerim Alajbegovic (18) Klarheit geschaffen werden.